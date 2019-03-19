İngiltere'de Bankacılık Grubu Ubs'ye 28 Milyon Sterlinlik Ceza

Kaynak: AA

İngiltere'nin denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), bankacılık grubu UBS'ye 28 milyon sterlin (37 milyon ABD doları) ceza kesildiğini duyurdu.FCA'dan yapılan açıklamada, İsviçreli UBS grubunun 2007-2017 yılları arasında yaklaşık 87 milyon işlemle ilgili otoritelere raporlamada bulunmaması nedeniyle toplam 28 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiği bildirildi.Açıklamada, bankanın, raporlanması gereken 87 milyon işlemi raporlamamasına rağmen, talep edilmeyen yaklaşık 50 milyon işlemi raporladığı kaydedildi.FCA Direktörü Mark Steward ise finansal şirketlerin, yaptıkları işlemleri tanımlayacak ve kontrol edilmesini sağlayacak sistemlere sahip olması gerektiğini belirtti.