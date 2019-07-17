17.07.2019 19:52
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İngiltere'de başbakan adayı Boris Johnson ülke tarihinin en yüksek siyasi kampanya bağışını topladı

İngiltere

İngiltere’de başbakan olması beklenen Muhafazakar Parti lider adayı Boris Johnson ülkede bugüne kadar en yüksek bağışı toplayan siyasetçi oldu.

İngiltere'de başbakan olması beklenen Muhafazakar Parti lider adayı Boris Johnson ülkede bugüne kadar en yüksek siyasi kampanya bağışı toplayan siyasetçi oldu. Johnson 702 bin sterlin bağış toplayarak İşçi Partisi liderliği için mücadele ederken 627 bin sterlin toplayan eski Dışişleri Bakanı David Miliband'ı geri bıraktı.

Johnson'a özellikle Avrupa Birliği (AB) karşıtı işadamlarının destek verdiği belirtiliyor. Muhafazakar Parti lider adayı Johnson'a parlamento tarafından açıklanan verilere göre sadece son iki haftada 200 bin sterlin gönderildi.
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Kaynak: Euronews.com
Boris Johnson, İngiltere, Sterlin, Dünya

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