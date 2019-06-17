17.06.2019 17:38
Haberler»Dünya » Haber

İngiltere'de başbakan adayları TV'de tartıştı: Favori aday Johnson katılmadı

İngiltere

İngiltere'de Theresa May'in bıraktığı başbakanlık koltuğunun adaylarından 5 isim televizyon programında kozlarını paylaştı. Muhafazakar Parti üyeleri arasında yapılan oylamayla belirlenecek başbakanlık görevi için favori gösterilen eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson ise programda yer almadı.

İngiltere'de, Theresa May'in bıraktığı başbakanlık koltuğuna aday olanlardan 5 bakan ve milletvekili televizyon programında kozlarını paylaştı. Muhafazakar Parti üyeleri arasında yapılan oylamayla belirlenecek başbakanlık görevi için favori gösterilen eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson katılmadı.

Bakan ve vekiller Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Dominic Raab ve Rory Stewart'ın katıldığı tartışma programının ana gündem maddesi, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması yani Brexit oldu. Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşmanın parlamentodan geçmemesi nedeniyle Brexit tarihi 29 Mart'tan 31 Ekim'e ertelenmişti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Londra, Theresa May, İngiltere, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:37 Müslümanlara yönelik şiddeti körüklediği iddia edilen rahibin yargılanmasına Budistlerden kınama
18:11 Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
18:07 ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı
17:52 İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı
17:43 Uçak türbülansa girdi, hostes uçağın tavanına çarptı
17:39 Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var
17:37 Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 12 kişinin cesedine ulaşıldı