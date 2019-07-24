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İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.

24.07.2019 16:42 İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May,
İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı. - LONDRA

Theresa May, İngiltere, Politika

Kaynak: İHA

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