- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.24.07.2019 19:26
- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.
Theresa May, İngiltere, Güncel
Kaynak: İHA