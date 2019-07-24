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- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...

- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.

24.07.2019 19:26
- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May,
- İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı. - İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, Parlamentonun bir üyesi olarak...

Theresa May, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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