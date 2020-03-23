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İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

Mark Ali adlı doktor, İngiltere'de herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmamış test kitlerini, aldığı fiyatın üç katına zengin müşterilerine sattı. Bu satış sonucunda bir hafta içinde tam 2,5 milyon sterlin (19 milyon TL) kazandığı belirtilen Doktor Ali'ye Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth'ten sert tepki geldi.

23.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:33

İngiltere 'de yaşayan 56 yaşındaki Doktor Mark Ali'nin özel kliniğinde, kendilerine koronavirüs bulaşmasından kormuş insanlara 375 sterlin karşılığında 6.600'den fazla koronavirüs test kiti sattığı iddia ediliyor. Doktor Ali'nin bu test kitlerini satarak bir haftada 2,5 milyon sterlin (19 milyon TL) komisyon aldığı belirtiliyor.

120 STERLİNLİK TESTLERİ 375 STERLİNE SATIYOR

Doktor Mark Ali'nin Randox Laboratuvarı tarafından Kuzey İrlanda'da üretilen test kitlerini kendi kliniğinde sattığı iddia ediliyor. Bu laboratuvar, Doktor Ali'nin 375 sterline sattığı test kitlerini 120 sterlinden satıyor. Bu arada testler henüz İngiltere Halk Sağlığı kuruluşu tarafından onaylanmış değil.

İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

"BÖYLE İNSANLARDAN TİKSİNECEKLER"

Bu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth, "Bu eşi görülmemiş bir halk sağlığı krizi. İnsanlar böyle vurgunculuk yapan insanlardan tiksinecekler" dedi.

"YAPTIĞIMIZ ŞEY EKSİKSİZ BİR HİZMET HAZIRLAMAK"

Doktor Mark Ali kendisine yöneltilen sorular üzerine ise yapmış olduğu işi reddederek, karının 2,5 milyon sterlin olup olmadığını bilmediğini söyledi. Doktor Ali, "Toptan şekilde kit satma işinde değiliz. Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak" ifadelerini kullandı.

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İngiltere’de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı

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İngiltere'de Dr. Mark Ali, zenginlere yeni tip koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Etiketler : İngiltere, Sterlin, Dünya, Ekonomi

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