İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi

Bu ilginç olay İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşadı. Bekki Cocks adlı 27 yaşındaki kadın, bir yıl önce satın aldığı halıyla dünya evine girdi ve evlilik töreni düzenledi.

Düzenlediği törende, halıya sevgisini anlatan Cocks, halıyı ömrü boyunca koruyacağının ve bakımını aksatmayacağının sözünü verdi.

ŞAKAYLA BAŞLADI GERÇEK OLDU

Aldığı halıyı çok sevdiğini sık sık dile getiren kadına arkadaşları, "halıyı çok sevdiysen onunla evlenebilirsin" diye şaka yaptı. Arkadaşlarının sadece eğlenmek için söylediği bu sözü, 27 yaşındaki kadın ciddiye aldı ve halıyla evlenmeye karar verdi.

"ONSUZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM"

Halının üzerine her zaman basmayacağının sözünü veren genç kadın, "Ona göz kulak olmak için çok zaman harcıyorum. Onu temizlemek ve her zaman en iyi şekilde görünmesini sağlamak için uğraşıyorum. Ve halıyı her gün birkaç kez süpürüyorum. Artık onsuz düşünemiyorum." dedi.

"NOELİ HALI İLE GEÇİRECEĞİM"

Halıya saplantılı şekilde aşık olduğunu belirten kadın, "Halıya biraz saplantılıyım. Genellikle onunla yatar ve ona en özel düşüncelerimi söylerim. Bekar bir anneyim, bu yüzden halı sırdaşım haline geldi. Birkaç ay önce arkadaşlarımdan biri onunla evlenmem gerektiğini söylediğinde, o zaman ben de evlenmeliyim dedim. Daha mutlu olamazdım, Noel'i halı ile geçirmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.