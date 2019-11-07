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İngiltere'de Brexit karşıtı partilerden seçim ittifakı

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) yanlısı partiler, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda çoğunluğu elde etmesini önlemek için 60 seçim bölgesinde ittifak yapma kararı aldı.

07.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:06 İngiltere'de Brexit karşıtı partilerden seçim ittifakı
İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) yanlısı partiler, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda çoğunluğu elde etmesini önlemek için 60 seçim bölgesinde ittifak yapma kararı aldı.
Liberal Demokrat Parti, Plaid Cymru ve Yeşil Parti ile bazı bağımsız adaylar arasında varılan anlaşmayla, Brexit karşıtlarının birbirleriyle rekabet etmesinin önüne geçiliyor. İttifak İşçi Partisi ile İskoç Ulusal Partisini kapsamıyor.
60 seçim bölgesini içeren anlaşmanın yürütülmesiyle görevlendirilen Heidi Allen, partiler arasındaki ittifakın yüzyıldan fazla bir süredir İngiltere'de ilk kez yapıldığını söyledi.
Muhafazakar Partiden ayrılarak Liberal Demokrat Partiye katılan parlamenter Allen, "Partiler, bu genel seçimin ülkenin şu anda bulunduğu yolu değiştirmek için son şans olduğunu biliyor." dedi.
Anketlerde Muhafazakar Parti önde
Araştırma şirketi YouGov'un Sky New kanalı için yaptığı son ankette, Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 36 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 25 ile İşçi Partisi takip ediyor. Liberal Demokratlar yüzde 17 ile üçüncü, Brexit Partisi de yüzde 11 ile dördüncü sırada geliyor.
Partilerin Brexit politikalarının seçimin sonucunda büyük rol oynayacağı belirtiliyor.
Muhafazakar Parti ile Brexit Partisi, AB'den ayrılmayı desteklerken; Liberal Demokratlar, Plaid Cymru, Yeşil Parti ve İskoç Ulusal Partisi, Brexit'e karşı çıkıyor. İşçi Partisi ise AB ile müzakere edilecek yeni bir anlaşmanın referanduma götürülmesini istiyor.
İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı. Parlamentonun dün feshedilmesiyle de seçim kampanya süreci başlamıştı.

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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