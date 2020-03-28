İngiltere'de cenaze törenine koronavirüs ayarı

İngiltere 'de yaşayan Smallman ailesinin kızı Holly (18) doğal nedenlerle yaşamını yitirdi. Aile, kızlarını koronavirüs salgını sebebiyle sadece 10 kişinin katıldığı cenaze töreniyle gömmek zorunda kaldılar.

İngiltere'nin Liverpool kentine bağlı Anfield kasabasında yaşayan Smallman ailesi, tehlikeli bir kas hastalığı olan engelli kızları Holly'i, 10 kişinin katıldığı cenazeyle uğurlamak zorunda kaldı. Koronavirüs nedeniyle herkesin evinde karantinada olunca, cenazeye katılım düşük oldu. Kızlarının cenazesine katılamayan komşuları ise anne Hayley'in (42) çağrısı üzerine, Holly'nin en sevdiği renk olan pembe kıyafet giyip cenaze geçerken caddelerde 1 metre arayla durdu. Komşular ve ailenin yakınları, hayatı boyunca 24 saat bakımla yaşayan Holly'e son görevlerini yerine getirdi.

Kaynak: DHA