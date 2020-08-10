İngiltere'de cezaevi aracı kamyonla çarpıştı: 4 yaralı

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de 29 yaşında bir mahkumu mahkemeye taşıyan zırhlı araç, bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu devrilen zırhlı araçta bulunan 1 mahkum üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, İngiltere'nin Sussex bölgesindeki A27 otoyolunda meydana geldi. HMP Lewes Hapishanesi'nden yola çıkan ve 29 yaşındaki bir mahkumu taşıyan zırhlı araç, bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu devrilen zırhlı aracın içerisinde 4 kişinin yaralı şekilde araçta mahsur kaldığı ifade edildi. Mahkumun durumunun ise ağır olduğu ifade edilirken, olay yerinde kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.