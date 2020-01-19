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İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar

İngiltere'de hırsızlar ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar.

19.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:58İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar

'de hırsızlar ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar. soygunun görüntülerini yayınladı.

İngiltere'nin başkenti 'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdiler. İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldılar. Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı. Açıklama yapan polis "Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arabanın dükkana girme anı

2 kasklı soyguncunun çekiçlerle vitrinleri kırma anları

Soyguncunun mücevherleri çalma anı



İngiltere, Londra, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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