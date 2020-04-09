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İngiltere'de çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler Covid-19'a yakalandı

İngiltere'de kısa süre önce kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

09.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:24
İngiltere'de çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler Covid-19'a yakalandı
İngiltere 'de kısa süre önce kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakan Boris Johnson'un yoğun bakımda olduğu İngiltere'de kısa süre önce 3 hemşire kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalmıştı. Birkaç hafta önce İngiltere'nin Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi'nde çalışan 3 hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları ortaya çıkmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 3 hemşirenin de korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı.

Hemşireler uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Hemşireler salgının İngiltere'de zirve yapmadığı Mart ayı içinde çöp torbaları giyerek inisiyatif kullanmak zorunda kaldıklarını, Sağlık Bakanlığı'nın kendilerine kişisel koruyucu ekipman vermediği için başka seçenekleri kalmadığını belirtmişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de çöp torbalarıyla korunmaya çalışan hemşireler Covid-19'a yakalandı - Haberler

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