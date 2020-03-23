İngiltere'de Corona'dan ölen Türkiye Göçmeni Sayısı 3'e Yükseldi
Türk toplumunun kayıplarından biri Hayri Ergönül. Corona tedavisi nedeniyle hastanedeyken kızkardeşi Türkan Garip, markette alışveriş paniğini görüntüleyen VOA Türkçe kamerasının karşısına çıkmış, "Çok korkuyorum, abim solunum cihazına bağlı" demişti.
23.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:46
Türk toplumunun kayıplarından biri Hayri Ergönül. Corona tedavisi nedeniyle hastanedeyken kızkardeşi Türkan Garip, markette alışveriş paniğini görüntüleyen VOA Türkçe kamerasının karşısına çıkmış, "Çok korkuyorum, abim solunum cihazına bağlı" demişti
Kaynak: DailyMotion.com
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