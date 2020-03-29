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İngiltere'de Covid-19: Hayat normale 6 aydan önce dönmeyecek

İngiltere'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.

29.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:44
İngiltere'de Covid-19: Hayat normale 6 aydan önce dönmeyecek
İngiltere 'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.

Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Jenny Harries pazar günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeniden canlanmasına neden olabileceği için şu anki uygulamaların birden kaldırılmasının tehlikeli olacağını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya

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