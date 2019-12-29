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İngiltere'de devlet kurumu ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

İngilterede devlet kurumu ICO, yeni yılda onurlandırmak istediği bini aşkın şarkıcı, film yıldızı gibi ünlü ismin listesinde yanlışlıkla bu kişilere ait adres ve diğer mahrem bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat boyunca internet sitesinde yer alan bilgiler daha sonra kaldırıldı

29.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:15 İngiltere'de devlet kurumu ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı
hükümeti yeni yılda onurlandırmak istediği bini aşkın şarkıcı, film yıldızı gibi ünlü ismin listesinde yanlışlıkla bu kişilere ait adres ve diğer mahrem bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat boyunca internet sitesinde yer alan bilgiler daha sonra kaldırıldı.

Ülkede bulunan Bilgi Komisyoneri Ofisi (ICO), 2020 Yeni Yılın Onur Listesi'ni yayımlayarak kraliyet ailesi tarafından şövalye ya da sör gibi unvanları kazanan isimleri açıkladı.Listede ünlü isimler harici kişilerin adres bilgileri de yer aldı.
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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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