Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İngiltere'nin Dewsbury kasabasında bulunan bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

01.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:04
İngiltere'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

İngiltere 'nin Dewsbury kasabasında bulunan bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

Batı Yorkshire bölgesinde bulunan Dewsbury kasabasındaki bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yerel medya, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini; acil durum ekiplerinin gaz sızıntısı ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu. Patlama sırasında evde bulunan 55 yaşındaki erkek kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, patlamanın ardından etrafa saçılan parçalardan birinin başına isabet etmesiyle yaralanan diğer kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Patlama anı

-Patlama sonrası yangın

-Yükselen dumanlar


Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:48: Silivri'de tüm cadde ve meydanlar dezenfektanlı su ile yıkanıyor - Haber 13:48: Alternatif yollar trafik yoğunluğunu azaltacak - Haber 13:48: ANKARA BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına özel video çalışması yayınlandı - Haber 13:48: Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza - Haber 13:48: Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber