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İngiltere'de doğalgaz patlaması 2 yaralı

İngiltere'de doğalgaz patlaması: 2 yaralıTuba KARA, (DHA)- İngiltere'nin Dewsbury kasabasında bulunan bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

01.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:49
İngiltere 'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı
Tuba KARA, (DHA)- İngiltere'nin Dewsbury kasabasında bulunan bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi yaralandı.
Batı Yorkshire bölgesinde bulunan Dewsbury kasabasındaki bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yerel medya, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini; acil durum ekiplerinin gaz sızıntısı ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu. Patlama sırasında evde bulunan 55 yaşındaki erkek kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, patlamanın ardından etrafa saçılan parçalardan birinin başına isabet etmesiyle yaralanan diğer kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. İngiltere’de doğalgaz patlaması 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Güncel

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İngiltere'de doğalgaz patlaması 2 yaralı
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