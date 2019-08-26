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İngiltere'de doğurganlık oranı 80 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de doğurganlık oranının, son 80 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklandı.

26.08.2019 15:11 İngiltere'de doğurganlık oranı 80 yılın en düşük seviyesinde
İngiltere'de doğurganlık oranının, son 80 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklandı.
İngiltere ve Galler'de geçtiğimiz yıl her bin kişiden sadece 11'inin bebek sahibi olduğu, bunun da doğum kayıtlarının alınmaya başladığı 1938 yılından beri en düşük seviye olduğu açıklandı.
Ülkede doğum sayısının azalmasının nedenleri arasında giderek yaşlanan nüfus, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve kadınların geç yaşta çocuk sahibi olma isteği gibi nedenler gösteriliyor. Doğum verilerini açıklayan İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), ülkedeki doğurganlık oranlarındaki azalmanın bu düşüşün ana nedeni olduğunu, ancak çiftlerin çocuk sahibi olmayı ertelemesinin de nedenler arasında yer aldığını açıkladı.
ONS'nin verilerine göre 2018 yılında İngiltere ve Galler'de 657 bin 76 bebek dünyaya gelirken bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 3.2 düştü, 2012 yılına göre de yaklaşık yüzde 10 azaldı. ONS'ye göre, İngiltere'de kadınların büyük bir bölümü akademik öğrenim veya kariyer planları dolayısıyla 30'lu yaşlarından sonra bebek sahibi olmayı planlıyor.



İngiltere, Galler, Dünya

Kaynak: DHA

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