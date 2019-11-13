Haberler » Güncel » İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi - Haber

İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi

Hollanda'dan İngiltere'nin Essex bölgesindeki Harwich Limanı'na gelen bir tırda, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

13.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:46İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
'dan 'nin bölgesindeki Harwich Limanı'na gelen bir tırda, dondurulmuş et paketlerinin içine saklanmış 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili tırın Hollandalı sürücüsü Robert Tromp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sürücü Tromp'un, kokain, eroin gibi sağlığa zararlı "A sınıfı" uyuşturucu madde kaçakçılığıyla suçlandığı belirtildi.
Ulusal Suç Ajansı yetkisi Jacque Beer, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

İngiltere, Hollanda, Essex, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:46 Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
21:46 Trump'a yönelik azil soruşturmasında halka açık oturumlar başladı
21:45 Beyaz Saray'daki ikili görüşme sona erdi
21:42 Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye çıktı
21:40 Fatih'te silahlı saldırı güvenlik kamerasında
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 21:46:21