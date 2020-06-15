İngiltere'de düşen ABD savaş uçağına yönelik kritik açıklama

İngiltere'de düşen ABD savaş uçağına yönelik kritik açıklamaİngiltere, (DHA)- İngiltere'de Kuzey Denizi'ne düşen savaş uçağına ilişkin kritik açıklama geldi.

15.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:11
İngiltere'de düşen ABD savaş uçağına yönelik kritik açıklama
İngiltere, (DHA)- İngiltere'de Kuzey Denizi'ne düşen savaş uçağına ilişkin kritik açıklama geldi. 48'inci Fighter Wing komutanı Albay Will Marshall, 'Arama kurtarmaları sürüyor. Şu anda pilot da uçak da kayıp' dedi.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15C Eagle tipi savaş uçağı, İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire bölgesinin Scarborough kasabası açıklarında Kuzey Denizi'ne düştü. Savaş uçağının bağlı olduğu 48'inci Fighter Wing'in komutanı Albay Will Marshall, kazaya ilişkin görüntülü mesaj yayınladı. Marshall, 'Arama kurtarma çalışmaları hala devam etmekte. Şu anda pilot da uçak da kayıp. Pilotun ailesine saygıya öncelik vererek sizleri gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. İngiltere’de düşen ABD savaş uçağına yönelik kritik açıklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Denizi, İngiltere, Güncel, Haber

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