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İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı

İngiltere'de tıbbi malzeme eksikliği ve gerekli ekipman olmadığı için çöp poşeti giyerek hastalara müdahale eden üç hemşire, koronavirüse yakalandı. Hastane yönetimi yaptığı açıklamada "Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi" dedi.

09.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Avrupa ve ABD'de hızla can almaya devam ediyor. 1.5 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle mücadelede dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılırken, tıbbi malzeme eksikliği sağlık çalışanlarının canını yakıyor.Bunun son örneği salgının etkisini giderek artırdığı İngiltere 'de yaşandı. Başkent Londra'nın kuzeyindeki Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi'nde bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.Ülkedeki ilk ciddi vakanın kayıtlara geçtiği yer olarak bilinen hastanede, yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı için hemşireler çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

"TÜM DÜNYADA OLUYOR"

Daily Telegraph'ın haberine göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de koronavirüs tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada, "Çalışanlarımızda Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor. Hastalığa yakalanan çalışanlarımızla yakından ilgileniyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.

İngiltere’de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Sağlık, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı - Haberler
Yorumlar (2)
ARTVİNLİ:Dünya devletleri son yıllarda çok acaip bir şekilde patlamaya hazır vaziyete gelmişti her tarafta iç savaşlar birbirlerine sataşmalar her an her şey olabilirdi. Yüce rabbimiz tüm devletlere siz çok azdınız sizi dinlendirmenin zamanı gelmiştir diye düşünüp tüm devletlerin elini kolunu bağladı 3 aydır hiç bir devlet savaşmaktan bahsetmiyor hepsi kendi derdine düştü
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CNV:dünyanın dikkatli olması lazım nasıl oluyor abd ve ab ülkelerinde maske ve koruyucu ekipman olmuyor anlamış değilim hala bu işde bir iş var ama dur bakalım inşallah da ellerinde patlar bi oyun var kuş gribi domuz gribi derken şimdi asıl proje bumu
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