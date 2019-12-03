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BBC

İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13,2 milyonunkine eşit

Araştırmayı yapan Equality Trust kuruluşundan Wanda Wyporska, "Çok zengin olanlar ve çoğunluk arasında bu derece büyük bir uçurum çok tehlikeli. Çok az sayıda insanın elinde bu kadar aşırı bir servetin toplanması, ekonomik sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

03.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:29İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13,2 milyonunkine eşit

'de gelir eşitsizliğine dair bir araştırmaya göre, ülkede en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13 milyon 200 bin kişinin servetine eşit.

İngiliz Guardian gazetesinin haberleştirdiği Equality Trust isimli yardım kuruluşunun çalışmasına göre, İngiltere'nin en zengin 6 kişisi 39,4 milyar sterlinlik (yaklaşık 294 milyar Türk Lirası) mal varlığına sahip.

İNGİLTERE'NİN EN ZENGİN 6 KİŞİSİ

Bu tahminler, Forbes dergisi ile banka ve finans şirketi Credit Suisse'in paylaştığı verilere dayanıyor.

Equality Trust isimli yardım kuruluşu, İngiltere'de 14 milyon insanın yoksulluk içerisinde yaşadığına da dikkat çekti.

Bu kişilerden 4 milyonunun yoksulluk sınırının yarısının da altında gelirinin olduğu ve 1,5 milyonunun daha da kötü koşullar içerisinde yaşadığı kaydediliyor.

"BU RAPOR HERKESİ ŞOKE ETMELİ"

Equality Trust kuruluşundan Wanda Wyporska, "Bu rapor, İngiltere'nin bugünkü durumunu umursayan herkesi şoke etmeli" dedi.

Wanda Wyporska, "Çok zengin olanlar ve çoğunluk arasında bu derece büyük bir uçurum çok tehlikeli. Çok az sayıda insanın elinde bu kadar aşırı bir servetin toplanması, ekonomik sistemin ne kadar çarpık olduğunu gözler önüne seriyor. İngiltere'nin ekonomisi çok az sayıda kişi için milyarlar ve milyonlar içinse yoksulluk getiriyor" ifadelerini kullandı.


The Guardian, İngiltere, Dünya
BBC


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