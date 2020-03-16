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İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir

Halk Sağlığı İngiltere'nin, Ulusal Sağlık Sistemi yetkililerine sunduğu rapora göre, koronavirüs salgını 2021'e kadar sürüp 7.9 milyon İngiliz'i hastanelik edebilir.

16.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:19

İngiltere 'nin koronavirüs salgını ile ilgili hazırladığı rapor ülke basınında büyük yer kapladı. Halk Sağlığı İngiltere kurumu koronavirüs hakkında düzenlediği raporu Ulusal Sağlık Sistemi yetkililerine sundu. Rapora göre; virüsün 2021 yılına kadar sürebileceği ve 7.9 İngiliz'e sirayet edebileceği öne sürüldü.

KORONAVİRÜS RAPORU HAZIRLANDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aşarken, tüm dünya üzerinde ülkelerin aldığı tedbirler artırıldı. Bu tedbirler kapsamında İngiltere'nin koronavirüs salgını ile ilgili hazırladığı rapor ülke basınında yer aldı.

2021'E KADAR SÜRECEK

İngiliz Guardian gazetesinin ulaştığı raporun oldukça korkutucu rakamlara ev sahipliği yapması dikkat çekti. Rapora göre, salgının etkileri en az 12 ay daha görülecek ve 2021'nin baharına kadar sürecek.

7.9 MİLYON İNGİLİZ'E BULAŞACAK

Aynı raporda, nüfusun yüzde 80'inin bu süreçte enfekte olabileceği ve ülkede yaşayan her 100 kişiden 15'inin bu süreçte hastanede bakıma ihtiyaç duyabileceği bilgisine yer verildi. Öte yandan raporda, 12 aylık süreçte 7.9 milyon insanın enfekte olacağına işaret edildi.

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İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

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