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İngiltere'de enflasyon ekimde yüzde 1,5 arttı

İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.

13.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:22İngiltere'de enflasyon ekimde yüzde 1,5 arttı
'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,5 artış kaydetti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ekimde İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 1,6 olan beklentinin altında artış kaydederek yüzde 1,5 oldu. Eylülde ülkede yıllık enflasyon, yüzde 1,7 artış göstermişti.
İngiltere'de ekimde TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı. Beklenti, yüzde 0,2 azalması yönündeydi.
Ülkede ekimde çekirdek TÜFE, yıllık bazda beklentiler ile uyumlu şekilde yüzde 1,7 artış kaydetti.
Ekimde yıllık bazda enflasyondaki düşüşte, enerji ve elektrik fiyatları etkili oldu.
ONS'den yapılan açıklamada, "Enerji fiyatlarındaki üst sınırın düşürülmesi hanehalkı giderlerini azalttı ve ekim ayı enflasyonuna olumlu etkide bulundu. Bu etki, giyim fiyatlarındaki artışla bir miktar sınırlandı." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

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