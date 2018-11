İngiltere'de Evsizlerin Sayısı Artıyor: En Az 320 Bin Evsiz Var

22 Kasım 2018 Perşembe 09:11



Evsizlik üzerine çalışan Shelter Derneği, İngiltere 'de evsiz sayısının geçen yıla göre yüzde 4 artarak 320 binin üzerine çıktığını açıkladı.Bu, İngiltere'de yaşayan her 200 kişiden 1'inin evsiz olduğu anlamına geliyor.En çok evsizin yaşadığı kent ise Londra. Ancak artış hızı Midlands, Yorkshire ve kuzeybatı İngiltere'de daha yüksek.Bu sayı sadece yerel yönetimlerle iletişime geçen ve evsizler için kurulmuş olan hostellerde kalan evsizleri kapsıyor.İngiltere hükümeti evsizlikle mücadeleye 1.2 milyar sterlinlik bütçe ayırdı."Kırılma noktasında bir aile"Sokakta ya da hostellerde yaşamak zorunda olanlar arasında aileler de var.Telli Afrik, eşi ve iki küçük çocuğunun kalacak bir yeri yok. Çalışmalarına rağmen kirayı ödeyemedikleri için evsiz kalmışlar.4 kişilik aile, bir hostel odasında yaşıyor. Bu onların kaldığı 6. hostel. Yemek yiyecek bir masaları bile olmadığından yerde yemek yiyorlar.Telli mesaisini uygun bir ev bulmaya ayırdığı için süpermarketteki işini de kaybettiğini söylüyor.Ekonomik olarak çökmüş olduklarını belirten Telli "Kendime güvenim de kalmadı. Ailem kırılma noktasında" diyor.Shelter, sokakta yaşayanların sayısının belirlenmesinin ise çok zor olduğunu ve yetkililerden kaçan ya da saklanan birçok evsiz bulunduğunu belirtiyor.Çalışmanın ilk yapıldığı yıl olan 2016'da ise ulaşılan sayı şu ankindan 25 bin daha azdı.Yeni verilere göre her gün 36 kişi evsiz kalıyor.Shelter Başkanı Polly Neate'e göre evsizliğin başlıca nedenleri arasında hızla artan kiralar, sosyal yardımların kesilmesi ve sosyal konut yetersizliği geliyor.Yetkililer havanın soğumasıyla birlikte evsizlerin daha da zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışacağına dikkat çekerek, bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor.