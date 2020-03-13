İngiltere'de futbol ligleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erteledi.
13.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:56
İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erteledi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship ligindeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bazı futbol kulüplerinin karantina kararı almasının ardından böyle bir adım atıldığı kaydedildi.
Lig maçlarının yanısıra Federasyon kupası ve altyapı takımlarının maçlarının da 4 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edilen açıklamada, taraftarlara mağduriyet yaşamamaları için bilet ücretlerinin iade edileceği aktarıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.
Chelsea'nin, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Chelsea, tüm futbolcular ve teknik ekibin karantina altında tutulduğunu belirtmişti.
Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm futbolcuların ve teknik ekibin bireysel karantinaya alındığını duyurmuştu.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship ligindeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bazı futbol kulüplerinin karantina kararı almasının ardından böyle bir adım atıldığı kaydedildi.
Lig maçlarının yanısıra Federasyon kupası ve altyapı takımlarının maçlarının da 4 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edilen açıklamada, taraftarlara mağduriyet yaşamamaları için bilet ücretlerinin iade edileceği aktarıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.
Chelsea'nin, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Chelsea, tüm futbolcular ve teknik ekibin karantina altında tutulduğunu belirtmişti.
Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm futbolcuların ve teknik ekibin bireysel karantinaya alındığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA
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