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İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi.

19.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:40
İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak
İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi'ndeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Futbol, Spor

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