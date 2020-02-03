İngiltere'de gazeteciler bazı meslektaşlarının katılmaları engellenen Başbakanlık'taki brifingi...

İngiltere 'de gazeteciler, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim danışmanı Lee Cain'in bazı meslektaşlarının Başbakanlık 'taki basın brifingine katılmasını yasaklamasına tepki gösterdi. Gazeteciler, brifingi boykot etti.

Lee Cain brifinge katılmalarını yasakladığı gazeteciler arasında Mirror ve i gazeteleri ile Huffington Post, PoliticsHome ve Independent sitelerinin muhabirleri de vardı.

Brifingin başında gazeteciler ikiye ayrıldı ve "yasaklı" kişilerden Başbakanlığı terk etmeleri istendi.

Buna tepki gösteren diğer gazeteciler ise brifinge katılmama kararı aldı.

BBC muhabiri de boykot etti

BBC Siyaset Muhabiri Laura Kuenssberg de, ITV ve Sky News televizyonları ile Daily Mail, Daily Telegraph, Sun, Financial Times ve Guardian gazetelerinin muhabirleriyle birlikte brifingi boykot etti.

Başbakan Johnson'ın iletişim birimi daha önce bakanların ve bakan yardımcılarının BBC Radyosu'nun Today programı ve ITV Televziyonu'nun Good Morning Britain programlarına çıkmalarını yasaklamıştı.

Bakanlar ve bakan yardımcılarından ayrıca siyaset muhabirleriyle öğle yemeği yememeleri istenmişti.

Başbakan Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings'in diğer danışmanların medya kuruluşlarıyla aralarına mesafe koyup koymadıklarını denetlemek için "casus ağı" oluşturduğuna yönelik haberler de hafta sonu İngiliz basınına yansımıştı.