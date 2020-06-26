İngiltere'de güneşi gören plajlara akın ediyor

İngiltere'de güneşi gören plajlara akın ediyorİngiltere, (DHA) ? İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vatandaşlar Brighton, Hove ve Bournemouth plajlarına akın etti.

26.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:30
İngiltere'de güneşi gören plajlara akın ediyor
İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vatandaşlar Brighton, Hove ve Bournemouth plajlarına akın etti. Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekerken, Sağlık Bakanı Matt Hancock duruma " Tedbir almak zorundayız diyoruz. Yüzlerce insan bildiğini okuyor" diyrek tepki gösterdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere'de vatandaşlar tedbiri bırakıp, sosyal mesafe kurallarına uymayarak plajlara akın etti. Brighton, Hove ve Bournemouth plajlarını tık tıklım dolduran İngilizler, 33 derece sıcaklıkta sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak plajın tadını çıkardı. Brighton ve Bournemouth plajlarında çekilen fotoğraflarda binlerce kişinin plajlara akın ettiği ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.
"GEREKİRSE PLAJLARI KAPATACAĞIZ"
İngiltere plajlarında çekilen fotoğraflar, Sağlık Bakanı Matt Hancock'ı kızırdı.Ortaya çıkan manzara karşısında açıklama yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock, sahil ve plajları tekrar kapatmak için hazır olduğunu belirtti. Bakan Hancock, 'Vaka sayısı azaldı, ama hepimiz dikkatli olmalıyız. Güneş parlıyor ve elbette herkes muhteşem havanın tadını çıkarmak istiyor, ancak verdiğimiz emeği hiçe saymamalıyız. Kurallara uyun yoksa geriye gitme riski taşırız.Tedbir almak zorundayız diyoruz ancak, yüzlerce insan bildiğini okuyor" dedi.
İNGİLTERE'DE NORMALLEŞME 13 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti. İngiltere’de güneşi gören plajlara akın ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bournemouth, İngiltere, DHA, Güncel, Haber

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