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İngiltere'de HIV virüsü taşıyan 'Anthony' lakaplı pilot adayı gerçek kimliğini açıkladı

İngiltere’de AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı için uçuş eğitimi alması engellenmek istenen ancak girdiği hukuk mücadelesini kazanan pilot adayı, sonunda kimliğini kamuoyuna açıkladı.

14.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:25İngiltere'de HIV virüsü taşıyan 'Anthony' lakaplı pilot adayı gerçek kimliğini açıkladı
'de AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı için uçuş eğitimi alması engellenmek istenen ancak girdiği hukuk mücadelesini kazanan pilot adayı, sonunda kimliğini kamuoyuna açıkladı.

Şu ana kadar " Anthony" takma adıyla yürüttüğü hukuk mücadelesini sosyal medyada kamuoyuyla paylaşan 31 yaşındaki pilot James Bushe, HIV virüsü taşıyıp gerçek kimliğini saklamak zorunda kalan ve farklı ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalan insanlarla dayanışma adına bu adımı attığını açıkladı.
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İngiltere, Pilot, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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14.01.2020 16:25:04