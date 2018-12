İngiltere'de İkinci Referandum İçin 1,5 Milyon İmzalı Dilekçeler Hükümet Sunuldu

04 Aralık 2018 Salı 16:01



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle (Brexit) ilgili olarak ikinci bir referandum yapılmasını talebini içeren yaklaşık 1,5 milyon imzalı iki dilekçe başbakanlığa iletildi.Independent gazetesinin başlattığı "Son söz" kampanyasında bir milyon 75 bin, "Halkın Oyu" adlı kampanyada da 337 bin imza toplandı.Dilekçeler, iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerinden eski Eğitim Bakanı Justin Greening, Liberal Parti lideri Vince Cable ve İşçi Partisi milletvekili Chuka Umunna tarafından başbakanlık yetkililerine teslim edildi.Greening, başbakanlık önünde ellerinde AB bayrakları bulunan kalabalığa hitap ederken "İngiltere'nin önündeki seçeneklere İngiliz halkı karar vermelidir" dedi.Umunna ise, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en önemli meselemizde karar milletvekillerine bırakıldı. Ama sorun, milletvekillerinin bundan sonra ne olması gerektiği konusunda karar verememesi" diye konuştu.Oylama bir hafta sonraİngiltere ile AB arasında geçen ay varılan Brexit anlaşması 11 Aralık'ta Avam Kamarası'nda oylanacak. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, anlaşmanın parlamentoda reddedilmesi halinde erken seçimlere gidilebilmesini sağlamak amacıyla Başbakan Theresa May için güvensizlik önergesi vereceğini açıklamıştı.May, ikinci referandum çağrısını reddediyor.'İngiltere istediği an Brexit sürecini iptal edebilir'Bu arada, Avrupa Birliği Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Campos Sanchez-Bordona İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilme sürecini diğer üyelerin onayına ihtiyaç olmadan tek taraflı olarak durdurabileceğini açıkladı.Bardona, bir grup İskoç milletvekilinin geçen Aralık'ta yaptığı başvuruyla ilgili mütalaasını yayımladı.Bağlayıcı olmayan mütalaada, Lizbon Antlaşması'nın üye ülkelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50'inci maddesini işletme kararının istenildiği an durdurulabileceği belirtildi.İngiltere bu maddeyi Mart 2017'de işletmişti. İngiltere Hükümeti ve Avrupa Komisyonu kararın ancak tüm üyelerin oybirliğiyle alınabileceğini savunuyordu.Hukuk Sözcüsü'nün mütalaasının ardından İngiliz sterlini dolar karşısında yükseldi.