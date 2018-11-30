İngiltere'de Irkçı Saldırıya Uğrayan Cemal Konuştu: Artık Okula Gitmek İstemiyorum

Cemal ve ailesi güvenli bir hayat umuduyla Suriye'deki savaştan kaçıp İngiltere'ye yerleşti. Ancak hiçbir şey hayal ettikleri gibi olmadı. Şiddet, onları Avrupa'da da buldu.

15 yaşındaki Cemal, okuldaki diğer öğrencilerin şiddetine maruz kaldı. Boğazı sıkılarak yere düşürüldü. Üzerine su döküldü. Olayın aylar önce yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı açıklandı. Polis ve okul yönetimi ise saldırıları görmezden geldi.

"ARTIK OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM"

Aynı günün akşamında ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, Cemal'in ablasına aitti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, bir grup öğrencinin Suriyeli kıza küfür ederek şiddet uyguladığı görüldü.

İngiltere'de yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli Cemal uğradığı saldırının ardından ilk kez ITV'ye konuştu. Cemal, "Artık okula gitmek istemiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu olaydan dolayı geceleri ağlayarak uyanıyorum. Okulda hiçbir şey yapmadım çünkü okulun kurallarına saygı duyuyorum" dedi.

ITV'ye verdiği röportajda Cemal'in yüzü gösterilmedi, sesi değiştirildi.

NEFRET SUÇLARINDA ARTIŞ

İngiltere'de son yıllarda İslamofobi kaynaklı saldırılarda dikkate değer bir artış var. Ülkede nefret suçlarını takip eden Tell Mama adlı kuruluşun verilerine göre, 2017'de bin 200'den fazla saldırı düzenlendi.