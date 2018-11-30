30 Kasım 2018, 11:40
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İngiltere'de Irkçı Saldırıya Uğrayan Cemal Konuştu: Artık Okula Gitmek İstemiyorum

İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Suriyeli Cemal, olaydan sonra ilk kez konuştu. Cemal, artık kendini güvende hissetmediğini ve okula gitmek istemediğini söyledi.

Cemal ve ailesi güvenli bir hayat umuduyla Suriye'deki savaştan kaçıp İngiltere'ye yerleşti. Ancak hiçbir şey hayal ettikleri gibi olmadı. Şiddet, onları Avrupa'da da buldu.

15 yaşındaki Cemal, okuldaki diğer öğrencilerin şiddetine maruz kaldı. Boğazı sıkılarak yere düşürüldü. Üzerine su döküldü. Olayın aylar önce yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı açıklandı. Polis ve okul yönetimi ise saldırıları görmezden geldi.

"ARTIK OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM"

Aynı günün akşamında ortaya çıkan bir diğer görüntü ise, Cemal'in ablasına aitti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, bir grup öğrencinin Suriyeli kıza küfür ederek şiddet uyguladığı görüldü.

İngiltere'de yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli Cemal uğradığı saldırının ardından ilk kez ITV'ye konuştu. Cemal, "Artık okula gitmek istemiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu olaydan dolayı geceleri ağlayarak uyanıyorum. Okulda hiçbir şey yapmadım çünkü okulun kurallarına saygı duyuyorum" dedi.

ITV'ye verdiği röportajda Cemal'in yüzü gösterilmedi, sesi değiştirildi.

NEFRET SUÇLARINDA ARTIŞ

İngiltere'de son yıllarda İslamofobi kaynaklı saldırılarda dikkate değer bir artış var. Ülkede nefret suçlarını takip eden Tell Mama adlı kuruluşun verilerine göre, 2017'de bin 200'den fazla saldırı düzenlendi.

İngiltere
30 Kasım 2018 Cuma 11:40



YORUMLAR (9)
DENİZLİDEKİ İŞSİZ: keşke birlik olup hep beraber esadı devirseydiniz. kaçmak hiç bir zaman çözüm değildir.
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GİRESUNLU: bende orada okusam o ana tanıklık etsem nerede o günler bana da Türksün diye saldırsalar ah ahh
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MİRA: Merhamet ve vicdan sahibi olmayanlar gün gelir devran döner sende vatansız kalırsan? işte ozaman aglama! yazik! biraz utanmanız olsun vicdanı çürümüş insan görünümlü varlıklardan allah bizi uzak tutsun kınadıgın her neyse başına türlüsü gelsin!!!!!
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ADINIZI YAZIN: İNGİLTERE ABD FRANSA GİBİ ÜLKELERDE SAYGI SEVGİ NEREDE ANCAK SÖMÜRGECİLİK YAPARLAR KENDİ MİLLETİ DIŞINDAKİ MİLLETİ HAKİR GÖRÜRLER AMA ALLAH BİR GÜN HEPSİNİN BELASINI VERECEK
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MARDİNLİ: Biz Müslümanlara Yazıklar OLSUN Anlayan anladı ne Söylemek istediğimi.
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