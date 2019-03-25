İngiltere'de İş Kuran Türkler Dünya Arenasında

Sterlinin gücü ve yıllardır sarsılmaya ekonomi güvencesi ile Türk yatırımcılar için risk faktörünü ortadan kaldıran İngiltere; girişimcilerin akınına uğruyor. Hem de 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı aynı imkânlardan faydalanabiliyor.

İngiltere, Türk yatırımcıların odağına yerleşiyor

Girişimciler; dünyanın kalbinin tıkır tıkır attığı İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde uzun süreli oturum ve çalışma için gün sayıyor. Ticaretin kalbine uzun soluklu bir seyahat planlayan girişimciler ve yatırımcılar; Avrupa ve dünyaya açılmanın en güvenli yolu olan İngiltere'yi tercih ediyor. Peki kimler fırsatlar ülkesi İngiltere'de bir günde iş kurma imkanından faydalanabiliyor? Fikri sonsuz, girişimci ruhu hep canlı olanlar başta olmak üzere, serbest meslekle uğraşan herkes İngiltere'de şirket kurabiliyor. Beş yılın sonunda süresiz oturma izni almaya hak kazanan yatırımcılar, takip eden bir yıl içinde vatandaşlık başvurusu da yapabiliyor.

Dünya pazarında adını duyurmak isteyenlere serbest geçiş izni İngiltere'den

İngiltere'de iş kurup dünyaya açılmak isteyenler neredeyse kapılardan sualsiz geçiyor. En önemlisi İngilizce yeterliliği, sermaye limiti ve mesleki uzmanlık belgesi gibi şartlar aranmıyor. Tabii ki İngilizcesi iyi seviyede olanların ticari başarısı ve İngiliz kültürüne adaptasyonu, tasarlanan işe uygun bir profesyonel geçmişe sahip olanların ise başvuru başarısı artırıyor. Beş yılın sonunda süresiz oturum başvurusu yapmak isteyenler için de makul koşullar sunuluyor. Bu noktada İngilizce dil yeterliliği olanlar, vatandaşlık bilgisi testinden geçer not alanlar ve 2389 Pound başvuru ücretini ödeyenlere vatandaşlık yolu da kendiliğinden açılmış oluyor.

Tek şart kendi işini kurmak!

Başkasının yanında çalışmak, aldığı harika teklife dayanamayıp bir şirket bünyesinde kadroya girmek için imza atmak; sınır dışı edilmeye sebep olabiliyor. İngiltere'ye gidenin kendi girişimini hayata geçirmesi, öz sermayesiyle ayakta kalması gerekiyor. İşini büyütmek ve dünyaya açılmak isteyenler için çeşitli imkânlar sunan İngiltere, ailesini yanında götürmek isteyenlere de vize türü özelinde imkânlar sunuyor. Eşler İngiltere'de sıradan bir vatandaşın sahip olduğu çalışma haklarına sahip olurken, çocuklar ücretsiz eğitim haklarından yararlanabiliyor. Sağlık hizmetleri ise tüm aile fertlerine ücretsiz sunuluyor. Hem başarı garantili iş hem dünya çapında ticaret yapma esnekliği hem korunan aile bütünlüğü hem de sağlık, eğitim imkânlarından sınırsız yararlanma özgürlüğü… İngiltere "fırsatlar ülkesi" unvanını tartışmasız hak ediyor.

Kaynak: Bültenler