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İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi

İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8 seviyesine geriledi.

12.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:42İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi
'de işsizlik eylülde yüzde 3,8 seviyesine geriledi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de ağustosta yüzde 3,9 olan işsizlik, eylülde yüzde 3,8'e indi.
Ülkede işsiz sayısı, eylülde 23 bin azalarak toplam 1,3 milyona geriledi.
İngiltere'de bonus ödemeleri dahil aylık gelir artışı ise eylülde yüzde 3,6 artış gösterdi.
ONS açıklamasında, "İstihdam oranı, son aylarda büyük değişimler göstermese de bir önceki yılın üzerinde. AB'den İngiltere'ye gelen ve çalışanların sayısındaki değişim çok küçük. Fakat AB dışından gelerek ülkede çalışanlarda artış var." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

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