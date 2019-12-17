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İngiltere'de işsizlik yüzde 3,8 seviyesini korudu

İngiltere'de ekim ayında işsizlik yüzde 3,8 seviyesini korudu.

17.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:20İngiltere'de işsizlik yüzde 3,8 seviyesini korudu
'de ekim ayında işsizlik yüzde 3,8 seviyesini korudu.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkede toplam işsiz sayısı ekim ayında 13 bin azalarak toplam 1 milyon 281 bin seviyesine gerilerken, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 3,8 seviyesinde kaldı.
ONS açıklamasında, son verilerle birlikte halihazırda İngiltere'de 1975 yılının ocak ayından bu yana işsizliğin en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.
Öte yandan ülkede temmuz, ağustos ve ekim aylarını kapsayan dönemde bonus ödemeleri hariç ücret artışı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstihdam Piyasası Başkanı David Freeman, "Gelir artışında son aylarda yavaşlama görülmesine rağmen reel ölçütlere göre çalışanların gelirlerinde artış devam ediyor." ifadesini kullandı.
İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid ise, "Brexit'in gerçekleşmesini ve Britanya'nın potansiyelinin ortaya çıkmasını, ülkenin her tarafında fırsatların eşitlenmesini dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yöneticiler Enstitüsü Baş ekonomisti Tej Parikh, "İngiltere'de istihdamın artışı ekonomi için büyük bir artı. Fakat istihdam artışı yavaşça ivme kaybediyor. Belirsizlik ve yavaşlayan küresel ekonomik büyüme şirketleri daha temkinli hale getirdi. Bu yüzden istihdamda da temkinli davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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