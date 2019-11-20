İngiltere'de Johnson ve Corbyn il televizyon tartışma programını yaptı

Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin bloktan ayrılış sürecini (Brexit) Ocak 2020'ye uzatması sonrası İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın çağrısına paralel olarak düzenlenecek olan seçimler öncesi Johnson ve muhalefet İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn karşı karşıya geldi.

Başbakan Johnson, ülkede birliğin sağlanmasının Brexit'ten daha önemli olduğunu savunarak, Brüksel ile vardığı anlaşmanın İngiltere'yi bir arada tutacağı ve Brexit'i zamanında gerçekleştireceği savını yineledi. Johnson ayrıca, 2020 Aralık ayına kadar da ABD ile bir ticaret anlaşmasına varılabileceğini iddia etti.

İşçi Partisi lideri Corbyn ise, Başbakan Johnson'ın AB ile yaptığı uzlaşmanın ülkeye 'zarar verdiğini' belirtti ve ikinci bir Brexit referandumu sözü verdi. Corbyn ayrıca partinin İskoçya Ulusal Partisi'yle, İskoçya bağımsızlığı üzerine ikinci bir referandum düzenlenmesi üzerine işbirliği yapıldığı iddialarını reddetti. Corbyn, ikinci referandumun sonuçlarına göre hareket edeceğini vurgulayarak, Johnson'ın önceki savlarına paralel olarak, partisinin önceliğinin Brexit'i sonlandırmak olacağını söyledi ve "Hükümete geldikten sonraki üç ayda harika ayrılma seçenekleri oluşturacak ve sonraki altı ayda da AB'den ayrılıp ayrılmayacağımızı İngiliz halkına bırakacağız" dedi. Corbyn ayrıca Johnson'ın Brexit'ten sonra oluşacak istihdam problemleri sebebiyle "işleri koruyamayacağını" iddia etti ve "AB ile sıkı ticaret ilişkimizi korumalıyız çünkü bunu yapmazsak daha fazla iş kaybedeceğiz" uyarısında bulundu.

Brexit zamanlamasına yönelik sorulan bir soruya ise Johnson, muhafazakarların 31 Ocak'ta İngiltere, Galler ve İrlanda bir arada olmak üzere birlik olacağını söyledi. Problemin İngiltere parlamentosunun karar aşamasına bağlı olduğunu belirten Johnson, "Sorun Brexit'i gerçekleştiremeyen, köşeye sıkışmış bir parlamentodan kaynaklanıyor. Biz Muhafazakarlar olarak bunu yapabiliriz. Bize oy verirseniz, gelecek birkaç haftada parlamento onayını alacağımız bir anlaşmamız mevcut. Sorunları çözüp Brexit'i gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.