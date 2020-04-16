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İngiltere'de karantina en çok onlara yaradı! Çocuk parkının tadını koyunlar çıkardı

İngiltere'de karantina en çok onlara yaradı!

16.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:39
İngiltere 'de karantina en çok onlara yaradı! Çocuk parkının tadını koyunlar çıkardı
İngiltere, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Karantina altında olan İngiltere'de insanlar dışarı çıkamazken meydan sessiz dostlarla kaldı. İngiltere'nin Lancashire bölgesinde sürüden ayrılan bir grup koyun, çocuk parkının tadını çıkardı.
Çocuk oyun parkına giden koyunlar dönme dolaba bindi. O anlar Parkın yanından geçen bir kişi tarafından kayda alındı. Koyunların park eğlencesi görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi. İngiltere’de karantina en çok onlara yaradı! Çocuk parkının tadını koyunlar çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, İngiltere, DHA, Güncel
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