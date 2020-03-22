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İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 80 yaşındaki Mustafa Ahmet isimli Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

22.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:39

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 21 can alan koronavirüs sebebiyle İngiltere 'de bir türk vatandaş hayatını kaybetti. 80 yaşında olduğu belirtilen adamın ismi Mustafa Ahmet olarak açıklandı.

KIBRIS TÜRK GENÇLİK BİRLİĞİ AÇIKLADI

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından açıklandı. " Londra 'da koronavirüs nedeniyle bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti" diyen Horozoğlu, "Mustafa Ahmet, Kuzey Londra'da bulunan North Middlesex Hastanesi'nde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE BİR TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiltere'de Güney Londra'da yaşayan 80 yaşındaki Kıbrıslı Türk Elmaziye Kanlı da tedavi gördüğü Farnborough Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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İngiltere’de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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Londra'da Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler : İngiltere, Kıbrıs, Londra, Dünya

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