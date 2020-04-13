Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısmi karantinanın kaldırılmasının düşünülmediği bildirildi.

13.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:04
İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek
İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısmi karantinanın kaldırılmasının düşünülmediği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, salgında hala zirvenin görülmediğini söyledi.
Mevcut karantina kısıtlamalarının etkilerinin ele alınması için Bilimsel Danışma Heyetinin toplanacağını belirten Raab, "Şu anda yürürlükte olan önlemlerde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz ve bu tür değişikliklerin güvenli olduğundan emin olana kadar da bunu yapmayacağız." dedi.
Kısıtlamaları çok erken hafifletmenin ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısında bulunan Raab, hükümetin bir çıkış stratejisi bulunmadığı yönündeki iddialarının sorulması üzerine "sosyal mesafe önlemlerinin" önemine vurgu yapmakla yetindi.
Önlemler
İngiltere'de 23 Mart'ta 3 haftalığına alınan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.
Ayrıca eczaneler ve marketler harici tüm ticari işletmeler kapatılırken, cenaze törenleri hariç tüm sosyal etkinliklere de yasak getirilmiş durumda.
Ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükselmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Meclis’te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Haberler
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de kısmi karantina uygulamaları devam edecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:30: AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon liradan fazla harcadı - Haber 22:29: BURSA Katar'dan dönen 60 kişi 14 günlük karantinadan sonra yurtlardan ayrıldı - Haber 22:28: Muhtar, köye giriş ve çıkışları yasakladı - Haber 22:28: Konya'da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Haber 22:28: Nijerya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri - Haber 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 22:04: Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler