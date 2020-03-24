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İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İngiltere başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında yarın itibari ile İngiltere genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

24.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:56
İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında yarın itibari ile İngiltere genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bugün itibari ile İngiltere hükümeti yaklaşık 340 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Koronavirüse (COVID-19) karşı alınacak olan önlemleri arttırma kararı aldı. Salı günü itibariyle sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verilirken, sadece insanların acil durumlar için sokağa çıkabileceklerini belirtti. Boris Johnson yaptığı açıklamada " Eğer sizleri bir arkadaşınız çağırıyorsa gitmeyin, sizleri dışarı götürmek isteyen birileri varsa çıkmayın. Bu süreçte evde kalmak en sağlıklı önlem alma yöntemi olacaktır. Alışveriş, ilaç temin etme veya tek başına spor yapmak için gün de 1 defa sokağa çıkabileceğinizi belirtmek isterim." açıklamalarıyla resmen sokağa çıkma yasağını ilan etti.

Yarın itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma yasağı için İngiltere genelinde polisler görev yetkilerini kullanabilecek. Evlerinden dışarıya çıkmak isteyen veya sebepsiz şekilde sokaklarda bulunan kişiler için gerekli cezai uygulamanın ise uygulanacağını belirten başbakan Boris Johnson, İtalya'nın 2-3 hafta gerisinden geliyoruz açıklamalarında bulunmuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler : Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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