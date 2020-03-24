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İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bugüne kadar koronavirüs salgını sebebiyle 335 vatandaşın hayatını kaybettiği İngiltere'de sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı, Başbakan Boris Johnson tarafından ulusa sesleniş konuşmasında açıklandı.

24.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:54

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını sebebiyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını açıkladı. 335 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ülkede, sokağa çıkma yasağı bu sabah itibari ile geçerli olacak. Vatandaşlar, günde bir kere acil ihtiyaçları temin etmek için dışarı çıkabilecek.

SADECE ACİL DURUMLARDA DIŞARI ÇIKILABİLİR

6.650 koronavirüs vakasının olduğu, yaklaşık 340 kişinin de hayatını kaybettiği İngiltere'de hükümet, koronavirüse karşı alınacak olan önlemleri arttırma kararı aldı. Salı günü itibariyle sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verilirken, sadece insanların acil durumlar için sokağa çıkabileceklerini belirtti. Boris Johnson yaptığı açıklamada, "Eğer sizleri bir arkadaşınız çağırıyorsa gitmeyin, sizleri dışarı götürmek isteyen birileri varsa çıkmayın. Bu süreçte evde kalmak en sağlıklı önlem alma yöntemi olacaktır. Alışveriş, ilaç temin etme veya tek başına spor yapmak için günde 1 defa sokağa çıkabileceğinizi belirtmek isterim." dedi.

YASAĞA UYMAYANLARA POLİS MÜDAHALE EDECEK

Sokağa çıkma yasağı için İngiltere genelinde polisler görev yetkilerini kullanabilecek. Evlerinden dışarıya çıkmak isteyen veya sebepsiz şekilde sokaklarda bulunan kişiler için gerekli cezai uygulamanın ise uygulanacağını belirten Başbakan Boris Johnson, İtalya'nın 2-3 hafta gerisinden geliyoruz açıklamalarında bulunmuştu.

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İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kaynak: İHA

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Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Etiketler : Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Güncel

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