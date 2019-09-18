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İngiltere'de konut fiyatları hız kesti

İngiltere'de temmuz ayında konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 arttı.

18.09.2019 13:50İngiltere'de konut fiyatları hız kesti
İngiltere'de temmuz ayında konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 arttı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede temmuz ayında konut endeksi yıllık bazda yüzde 0,6 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,7 artış gösterdi.
Bir önceki ayda (haziran) ülkede konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,9 artış göstermişti.
ONS açıklamasında, ülkede, konut fiyatlarında temmuzda 2012 yılının eylül ayından bu yana yıllık bazda en düşük artış hızının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca İngiltere'de ortalama konut fiyatının temmuz ayı itibariyle 233 bin sterlin olduğu belirtildi.
Londra dahil olmak üzere İngiltere'nin güneyi, güneydoğusu ve güneybatısında konut fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

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