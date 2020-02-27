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İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi

İngiltere'de 2 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.

27.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:03İngiltere'de korona vakası 15'e yükseldi
'de 2 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.

Çin'in kentinden dünyaya yayılan korona virüsü İngiltere'yi de alarma geçirdi. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bugün yaptığı açıklamada 2 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 15'e yükseldiğini söyledi. Virüsün hastalara İtalya ve Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de geçtiği belirtilirken, hastaların başkent 'daki Royal Liverpool ve Royal Free Hastanesindeki enfeksiyon merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

Çin'de korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 747'ye yükselirken, Fransa'da 2, Güney Kore'de 13, Japonya'da 4'ü karantina gemisinde 4'ü ülke genelinde olmak üzere toplam 8, İtalya'da 12, İran'da 22, Hong Kong'da 2, Tayvan'da 1 ve Filipinler'de 1 kişi hayatını kaybetti. - LONDRA

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Londra, Wuhan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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