İngiltere'de korona virüs ölümleri dalgalı seyrediyor

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35 bin 704'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs ölümleri dalgalı seyrediyor
20.05.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:37

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35 bin 704'e yükseldi.


Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 326 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre son 24 saatte korona virüs nedeniyle 343 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 35 bin 704'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, ülkede yeni tespit edilen vaka sayısını açıklamazken toplam vaka sayısı 248 bin 818 olarak kaldı.


İngiltere'de korona virüs ölümleri dalgalı olarak seyrederken dün 545, 18 Mayıs'ta 160, 17 Mayıs'ta 170, 16 Mayıs'ta 468, 15 Mayıs'ta 384 ölüm kayıtlara geçmişti.


İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.


Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1 Haziran'dan itibaren günde 10 bin korona virüs vakasının izleneceği 'test ve takip' sisteminin uygulamaya gireceğini duyurdu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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