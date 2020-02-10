Haberler » 3. Sayfa » İngiltere'de korona virüs vakası 8'e yükseldi - Haberler

İngiltere'de korona virüs vakası 8'e yükseldi

İngiltere'de 4 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

10.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:51İngiltere'de korona virüs vakası 8'e yükseldi
'de 4 korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de bugün 4 kişde daha korona virüsü görüldü. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayısının 8'e yükseldiğini ifade etti. Whitty, yeni tespit edilen vakaların önceki vakalarla bağlantılı olduğunu ve virüsün hastalara Fransa'da bulaştığını kaydetti. Whitty, hastaların Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) merkezlerine sevk edildiğini ifade etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bu sabah yaptığı açıklamada, sadece pazar günü 97 ölüm ve 3 bin 62 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının 40 bin 171'e ve can kaybı sayısının da 909'a çıktığını açıkladı. - LONDRA

İngiltere, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:04:32