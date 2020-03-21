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İngiltere'de korona virüse bağlı 33 yeni ölüm

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177'ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983'e ulaştı.

21.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:05
İngiltere'de korona virüse bağlı 33 yeni ölüm
İngiltere'de korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177'ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983'e ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Birleşik Krallık'ta bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer ölü sayısının 177'ye, toplam vaka sayısını 3 bin 983'e yükseldiğini açıkladı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, korona virüse bağlı hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık sorunları bulunduğunu, 50 ile 99 yaş aralığında olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Önümüzdeki 12 hafta içinde korona virüs karşısında durumu tersine çevirebiliriz" dedi.
Johnson, bu gece itibariyle gece kulübü, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile kafe, bar ve restoranların kapatılacağını kaydetti.
Öte yandan Kuzey İrlanda'da yapılan testler sonucu 9 yeni vaka kaydedildi. Kuzey İrlanda'daki toplam doğrulanmış vaka sayısı 86'ya ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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