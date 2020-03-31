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- İngiltere'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 789'a yükseldi

- İngiltere'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 789'a yükseldi İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının bin 789'a yükseldiğini bildirdi.

31.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:46
- İngiltere 'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 789'a yükseldi
LONDRA - İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının bin 789'a yükseldiğini bildirdi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 25 bin 150 kişi olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 789'a ulaştığını duyurdu. Gove, şu anda 8 binin üzerinde solunum cihazının kullanıldığını ancak daha fazlasını ihtiyaç olduğunu ifade ederken, gelecek hafta binlerce yeni solunu cihazının Ulusal Sağlık Servisi'ne teslim edileceğini duyurdu. Bakan Gove, solunum cihazına yönelik ihtiyaç nedeni ile AB ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışından çok sayıda solunum cihazı satın alındığını açıklarken, daha hızlı tedavi sağlamak için yeni tedarik kaynakları geliştirdiklerini bildirdi.
İngiltere Tıbbi Direktörü Stephen Powis, "Son birkaç haftadır sosyal temas azalıyor, daha az sosyal temas, virüsün bir kişiden diğerine geçme şansının azalması anlamına gelir. Zamanla bu daha az sayıda insanın pozitif çıkacağı anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.
Powis, hayatını kaybedenlerin sayılarının bir süre daha artacağını belirtti.
Öte yandan İngiltere İçişleri Bakanlığı, bugün yaklaşık 3 bin göçmen doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin vizelerini korona virüsle mücadeleye yardımcı olmaları için 1 yıl daha uzatılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Priti Patel, "Yaptıkları her şey için sağlık çalışanlarına minnettarız bu yüzden vizelerini bir yıl daha ücretsiz olarak uzattık" dedi.
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- İngiltere’de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 789’a yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Kabine, Güncel

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- İngiltere'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 789'a yükseldi
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