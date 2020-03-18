- İngiltere'de Korona Virüsü Vakaları 2 Bine Yaklaştı- İngilizler Marketlere Hücum Etti
- İngiltere'de korona virüsü vakaları 2 bine yaklaştı İngilizler marketlere hücum etti İngiliz Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın yaptığı açıklamada İngiltere'de toplam korona virüsü vakasının bin 950 kişiye ulaştığı kaydedildi.
18.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:39
- İngiltere 'de korona virüsü vakaları 2 bine yaklaştıİngilizler marketlere hücum etti
LONDRA - İngiliz Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın yaptığı açıklamada İngiltere'de toplam korona virüsü vakasının bin 950 kişiye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Departmanı, son 24 saatte vakaların 407 kişi arttığını açıkladı. Avrupa 'yı hızlı bir şekilde etkisi altına alan korona virüsü salgını, Çin'den sonra salgının yeni merkezi haline geldi. Çoğu Avrupa ülkesi olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı ve ulusal acil durum ilan ederken İngiltere Hükümeti, salgın karşısında sessizliğini koruyor. Tüm dünyada okullara ara verilirken İngiltere okulları açık tutmaya devam ediyor. Komşu ülkelerin aldığı tedbirleri öğrenen halk, İngiltere'de benzer tedbirler uygulanmadan marketlere hücum ediyor. İngilizler marketlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Rafların ise tamamen boş olduğu görülüyor.İngiltere'de şu ana kadar toplam bin 950 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 71'i hayatını kaybetti.
LONDRA - İngiliz Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın yaptığı açıklamada İngiltere'de toplam korona virüsü vakasının bin 950 kişiye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Departmanı, son 24 saatte vakaların 407 kişi arttığını açıkladı. Avrupa 'yı hızlı bir şekilde etkisi altına alan korona virüsü salgını, Çin'den sonra salgının yeni merkezi haline geldi. Çoğu Avrupa ülkesi olağanüstü hal, sokağa çıkma yasağı ve ulusal acil durum ilan ederken İngiltere Hükümeti, salgın karşısında sessizliğini koruyor. Tüm dünyada okullara ara verilirken İngiltere okulları açık tutmaya devam ediyor. Komşu ülkelerin aldığı tedbirleri öğrenen halk, İngiltere'de benzer tedbirler uygulanmadan marketlere hücum ediyor. İngilizler marketlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Rafların ise tamamen boş olduğu görülüyor.İngiltere'de şu ana kadar toplam bin 950 korona virüsü vakası bildirildi, vakalardan 71'i hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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