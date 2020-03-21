İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.Sunak, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirlere dikkati çekti.

Kaynak: Euronews.com