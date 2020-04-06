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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok yaygın olduğu ülkelerden İngiltere'de, salgın nedeniyle son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

06.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:14

İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 934'ten 5 bin 373'e çıktı.

Dün 5 binden fazla gerçekleşen vaka sayısındaki artış 3 bin 802'e gerilerken, toplam vaka sayısı da 51 bin 608 oldu. Can kaybı ve vaka sayıları, son 2 gündür üst üste düşüş gösterdi.

Son 24 saatte 13 bin 313 test yapılırken, toplam test sayısı da 208 bin 837'ye yükseldi.

Bugünkü verilere Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Bugüne kadar 24 saat içindeki en fazla ölüm, 708 ile 4 Nisan'da kaydedilmişti.

HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Başbakan, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için dün akşam hastaneye kaldırılırken, Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Etiketler: İngiltere, Güncel

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 439 kişi öldü

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